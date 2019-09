Als letzter Spieler im diesjährigen US Open verliert auch Rafael Nadal einen Satz. Er ist jedoch weit davon entfernt, seinen Achtelfinal gegen Marin Cilic zu verlieren.

Nadal trotz Satzverlust überzeugend Als letzter Spieler im diesjährigen US Open verliert auch Rafael Nadal einen Satz. Er ist jedoch weit davon entfernt, seinen Achtelfinal gegen Marin Cilic zu verlieren.

Spektakulär: Den zweitletzten Punkt des Achtelfinals gegen Maris Cilic gewann Rafael Nadal mit einem Ball um den Netzpfosten herum (Bild: KEYSTONE/FR103966 AP/JASON DECROW)

(sda)

Nachdem der als Nummer 22 gesetzte Kroate, US-Open-Champion von 2014, mit dem Gewinn des zweiten Satzes ausgeglichen hatte, schaltete Nadal scheinbar mühelos einen Gang höher. Nach 2:48 Stunden zog der Spanier - von Golf-Superstar Tiger Woods in seiner Box unterstützt - mit 6:3, 3:6, 6:1, 6:2 beim neunten Grand-Slam-Turnier in Folge in die Viertelfinals ein.

Nach dem 1,98 m grossen Cilic wartet dort nun ein ganz anderes Kaliber. Diego Schwartzman (ATP 21) ist mit 1,70 m einer der kleinsten Spieler auf der Tour und ein guter Freund und häufiger Trainingspartner Nadals. Der 27-jährige Argentinier setzte sich zwar gegen die Nummer 6 Alexander Zverev durch und steht nach dem US Open 2017 und dem French Open 2018 immerhin zum dritten Mal in einem Grand-Slam-Viertelfinal, ist aber gegen Nadal klarer Aussenseiter. Der Linkshänder aus Mallorca gewann alle sieben bisherigen Duelle. Und sogar der stets vorsichtige Nadal sagte im Platz-Interview: «Meine Chancen auf den Halbfinal-Einzug stehen gut.»

Im anderen Viertelfinal der unteren Tableau-Hälfte trifft der bisher sehr überzeugende Franzose Gaël Monfils (ATP 13) auf Matteo Berrettini (ATP 25), den ersten Italiener in der Runde der letzten acht seit Corrado Barazzutti 1977.