Napoli verliert den Anschluss Napoli verliert in der 11. Serie A-Runde bei der AS Roma 1:2 und muss die Meisterträume womöglich schon begraben.

Carlo Ancelotti fiel mit Napoli in der Tabelle weiter zurück (Bild: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA)

(sda)

In den letzten Jahren war Napoli der härteste Widersacher von Serienmeister Juventus Turin. Doch in der laufenden Saison läuft es der Mannschaft von Carlo Ancelotti nicht. Sie kassierte schon die dritte Niederlage, dazu kommen drei Unentschieden. Der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt elf Verlustpunkte.

In Rom verkürzte Arkadiusz Milik eine gute Viertelstunde vor Schluss für die Neapolitaner auf 1:2. Zu mehr reichte es dann aber nicht. Die Römer waren durch Tore von Nicolo Zaniolo und Jordan Veretout 2:0 in Führung gegangen. Der 20-jährigen Zaniolo erzielte sein viertes Tor in den letzten vier Partien.

Resultate und Tabelle:

AS Roma - Napoli 2:1 (1:0). - Tore: 19. Zaniolo 1:0. 55. Veretout (Handspenalty) 2:0. 72. Milik 2:1. - Bemerkungen: 26. Kolarov (AS Roma) verschiesst Penalty. 96. Gelb-Rote Karte gegen Cetin (AS Roma).

Die weiteren Partien der 11. Runde. Samstag: AS Roma - Napoli 2:1. Bologna - Inter Mailand 18.00. Torino - Juventus Turin 20.45. - Sonntag: Atalanta Bergamo - Cagliari 12.30. Genoa - Udinese 15.00. Lecce - Sassuolo 15.00. Hellas Verona - Brescia 15.00. Fiorentina - Parma 18.00. AC Milan - Lazio Rom 20.45. - Montag: SPAL Ferrara - Sampdoria Genua 20.45.

1. Juventus Turin 10/26 (18:9). 2. Inter Mailand 10/25 (22:10). 3. AS Roma 11/22 (20:12). 4. Atalanta Bergamo 10/21 (30:16). 5. Lazio Rom 10/18 (22:10). 6. Cagliari 10/18 (16:10). 7. Napoli 11/18 (21:15). 8. Fiorentina 10/15 (15:13). 9. Parma 10/13 (15:14). 10. AC Milan 10/13 (10:13). 11. Bologna 10/12 (14:15). 12. Hellas Verona 10/12 (7:8). 13. Torino 10/11 (11:16). 14. Udinese 10/10 (5:17). 15. Sassuolo 9/9 (16:18). 16. Lecce 10/9 (11:19). 17. Genoa 10/8 (13:23). 18. Brescia 9/7 (9:14). 19. SPAL Ferrara 10/7 (7:17). 20. Sampdoria Genua 10/5 (6:19).