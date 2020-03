Neuer Ausländer für den HC Davos Davos hat offenbar einen Ersatz für den abgewanderten Schweden Mattias Tedenby gefunden. 18.03.2020, 14.07 Uhr

Verstärkung für Davos' Trainer Christian Wohlwend KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda)

Der finnische Nationalspieler Teemu Turunen soll gemäss der «Südostschweiz» in den nächsten Tagen einen Vertrag mit den Bündnern unterschreiben. Der 24-jährige Flügelstürmer erzielte in der letzten Saison für IFK Helsinki in 43 Partien 51 Skorerpunkte (20 Tore).