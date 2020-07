Neuer FIS-Präsident wird erst im Juni 2021 gewählt Gian Franco Kasper bleibt noch bis Sommer 2021 FIS-Präsident. Die ursprünglich im Mai 2020 geplante Wahl findet wegen der Coronavirus-Pandemie erst am 5. Juni 2021 statt. 31.07.2020, 17.05 Uhr

Wegen verschobenem FIS-Kongress: Gian Franco Kasper absolviert ein 23. Amtsjahr KEYSTONE/PETER KLAUNZER

(sda)

Der Ski-Weltverband setzte den ursprünglich im Mai dieses Jahres in Thailand vorgesehenen FIS-Kongress, in dessen Rahmen unter anderem der neue Präsident gewählt wird, neu auf den 5. Juni 2021 an. Der Kongress soll im slowenischen Portoroz stattfinden.

Interessenten für Kaspers Nachfolge sind Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann, der schwedisch-britische Milliardär Johan Eliasch sowie der Schwede Mats Arjes und die Britin Sarah Lewis. Lehmann wäre der dritte FIS-Präsident in Folge aus der Schweiz nach dem Berner Marc Hodler (1951 bis 1998) und Kasper, der nach seiner Rücktritts-Ankündigung wegen der Coronavirus-Pandemie ungeplant ein 23. Amtsjahr absolviert.

Die Vergabe der alpinen Ski-WM 2025 durch den Vorstand der FIS erfolgt wie geplant am 3. Oktober, allerdings in einer Online-Konferenz. Die drei Bewerber sind Crans-Montana, Saalbach-Hinterglemm und Garmisch-Partenkirchen.