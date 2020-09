Neuer Stürmer für den FC St. Gallen Der FC St.Gallen verpflichtet für die anstehende Saison leihweise den 21-jährigen französischen Stürmer Thody Elie Youan vom FC Nantes. Am Ende der Saison haben die Ostschweizer eine Kaufoption. 11.09.2020, 10.51 Uhr

St. Gallens Trainer Peter Zeidler und Sportchef Alain Sutter haben in Thody Elie Youan einen weiteren Youngster für ihr Team gefunden KEYSTONE/PETER KLAUNZER

(sda)

Thody Elie Youan, dessen Eltern von der Elfenbeinküste stammen, hat in Nantes alle Nachwuchsstufen durchlaufen. Im Mai 2019 debütierte er in der Ligue 1. Er gehörte ausserdem den französischen Nachwuchsauswahlen von U18 bis U20 an.