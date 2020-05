NHL bestätigt direkten Playoff-Start bei Wiederaufnahme Die NHL will bei einer Fortsetzung der wegen Corona unterbrochenen Saison direkt in die Playoffs einsteigen, dafür aber 24 statt wie üblich 16 Teams zulassen. 26.05.2020, 23.40 Uhr

NHL-Chef Gary Bettman gibt bekannt, dass die NHL bei Wiederaufnahme direkt mit den Playoffs beginnen wird KEYSTONE/AP/Charles Krupa

(sda/dpa/reu)

Diesen Plan bestätigte Liga-Chef Gary Bettman nun in einer Videostellungnahme. Bettman betonte, dass weder die Orte noch der Zeitpunkt für die Playoffs schon feststünden und von der weiteren Entwicklung in der Corona-Pandemie abhängig seien.

Klar sei nur, dass es zwei Standorte geben wird und zehn Städte zur Auswahl stehen. Frühestens am 1. Juli sollen die Teams in Trainingslager gehen können.

In den Playoffs sollen die besten vier Teams der beiden Conferencen, die aufgrund der unterschiedlichen Anzahl Partien anhand eines Punktequotienten bestimmt werden, in der ersten Playoff-Runde ein Freilos geniessen. Die übrigen acht Achtelfinalisten sollen in Best-of-5-Serien ermittelt werden.

Die NHL hatte die Qualifikation wegen der Coronavirus-Pandemie am 12. März unterbrochen, den Teams fehlten noch 11 bis 14 Spiele bis zu einem regulären Ende der Qualifikation.