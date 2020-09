Nicolo Zaniolo fällt erneut lange aus Der italienische Stürmer Nicolo Zaniolo verletzt sich erneut schwer und fällt mehrere Monate aus. 08.09.2020, 11.02 Uhr

Nicolo Zaniolo verletzte sich zum zweiten Mal schwer KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO

(sda/afp)

Der 21-Jährige von der AS Roma zog sich in der Nations League gegen die Niederlande (1:0) einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, nachdem er sich erst vor Kurzem von der gleichen Verletzung am rechten Knie erholt hatte.