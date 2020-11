Nordmazedonien und Ungarn für die EM qualifiziert Nordmazedonien und Ungarn qualifizieren sich für die EM im kommenden Sommer. Nordmazedonien schlägt in der Barrage Georgien 1:0, Ungarn gewinnt dank einem Schlussspurt gegen Island mit 2:1. 12.11.2020, 20.10 Uhr

Goran Pandev (10) war der einzige Torschütze in Tiflis KEYSTONE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

(sda)

Nordmazedonien setzte sich dank einem Tor von Goran Pandev in Georgien durch. Der 37-jährige Stürmer festigte mit dem historischen Treffer seinen aussergewöhnlichen Status in der Heimat: Pandev, der seit 19 Jahren fast durchgehend in Italien spielt, ist Nordmazedoniens Rekord-Internationaler (114 Spiele) und bester Torschütze (36). Der Turnier-Debütant bekommt es an der EM in der Gruppe C mit der Niederlande, Österreich und der Ukraine zu tun.

Ungarn, das die EM-Hammergruppe mit Frankreich, Deutschland und Portugal komplettiert, machte in den letzten Minuten aus einem 0:1 ein 2:1. Loic Nego (88.) und Dominik Szoboszlai (92.) gelangen die entscheidenden Toren in Budapest. Zuvor waren die Ungarn lange Zeit vergeblich dem Rückstand hinterher gerannt. Diesen hatte Goalie Peter Gulasci in der 11. Minute mit einem Fehlgriff verursacht. Der Keeper von Leipzig liess bei einem Freistoss von Gylfi Sigurdsson den Ball zwischen den Händen durchgleiten.