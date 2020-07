Norwich steigt nach 0:4 gegen West Ham ab Die Schweizer Internationalen Timm Klose und Josip Drmic müssen mit Norwich City in die 2. Liga absteigen. 11.07.2020, 15.47 Uhr

Norwich City gegen West Ham United am Boden: Nach der 0:4-Heimniederlage ist der Abstieg besiegelt KEYSTONE/AP/Ian Walton

(sda)

In der viertletzten Runde der Premier League setzte es für das Team aus dem Südosten Englands im Heimspiel gegen West Ham United ein 0:4 ab; die Londoner ihrerseits vergrösserten den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf sechs Punkte.

Norwich City war als Aufsteiger nahezu chancenlos auf den Klassenerhalt. Seit Anfang Oktober und einem 1:5 zuhause gegen Mit-Aufsteiger Aston Villa lag es auf einem Relegationsplatz - und seit dem 26. Dezember 2019 ohne Unterbruch im letzten Rang. Seit dem Wiederbeginn vor drei Wochen hat Watford nur noch verloren. Das 0:4 gegen West Ham United war die siebte Niederlage in Folge.

In der Partie, die den Abstieg besiegelte, setzte vor allem West Hams Stürmer Michail Antonio der Defensive um Timm Klose zu. Der 30-jährige Engländer mit Wurzeln in Jamaika erzielte zwischen der 11. und 74. Minute alle vier Tore für die Londoner. Antonio verdoppelte damit auf einen Schlag seine Trefferzahl in dieser Saison.

Antonios Sturmkollege Albian Ajeti kam einmal mehr nicht zum Einsatz. In diesem Kalenderjahr hat der Schweizer Internationale in der Premier League nur zehn Minuten gespielt.

Telegramme:

Norwich City - West Ham United 0:4 (0:2). - Tore: 11. Antonio 0:1. 45. Antonio 0:2. 54. Antonio 0:3. 74. Antonio 0:4. - Bemerkung: Norwich City mit Klose, ohne Drmic (Ersatz), West Ham United ohne Ajeti (Ersatz).

Watford - Newcastle United 2:1 (0:1). - Tore: 23. Gayle 0:1. 52. Deeney (Foulpenalty) 1:1. 82. Deeney (Foulpenalty) 2:1. - Bemerkung: Newcastle United mit Schär.

Die weiteren Spiele vom Samstag: Liverpool - Burnley (16.00 Uhr), Sheffield United - Chelsea (18.30 Uhr), Brighton & Hove Albion - Manchester City (21.00 Uhr).

Rangliste:

1. Liverpool 34/92 (75:26). 2. Manchester City 34/69 (86:34). 3. Chelsea 34/60 (63:46). 4. Leicester City 34/59 (64:32). 5. Manchester United 34/58 (59:33). 6. Wolverhampton 34/52 (45:37). 7. Sheffield United 34/51 (35:33). 8. Arsenal 34/50 (50:42). 9. Tottenham Hotspur 34/49 (52:44). 10. Burnley 34/49 (38:46). 11. Everton 34/45 (41:49). 12. Southampton 34/44 (43:56). 13. Newcastle United 35/43 (36:52). 14. Crystal Palace 34/42 (30:43). 15. Brighton & Hove Albion 34/36 (36:47). 16. West Ham United 35/34 (44:59). 17. Watford 35/34 (33:54). 18. Bournemouth 34/28 (32:59). 19. Aston Villa 34/27 (36:65). 20. Norwich City 35/21 (26:67).