Novak Djokovic in Rom im Final Novak Djokovic erreicht beim Masters-1000-Turnier von Rom den Final. Der Serbe setzt sich gegen den 21-jährigen Norweger Casper Ruud mit 7:5, 6:3 durch. 20.09.2020, 17.04 Uhr

Novak Djokovic benötigt in Rom noch einen Sieg zum Titel KEYSTONE/AP/Alfredo Falcone

(sda)

Nachdem Djokovic im Viertelfinal gegen den deutschen Qualifikanten Dominik Koepfer über drei Sätze gehen musste, bekundete er auch gegen den 21-jährigen Ruud einige Mühe. Der Weltranglistenerste musste zwei Satzbälle abwehren, bevor er sich nach 71 Minuten den ersten Umgang sicherte.

Trotz der verpassten Chancen gegen Djokovic setzte Ruud in Rom seinen Aufstieg auf der Tour fort. Als erster Norweger stand er in einem Halbfinal eines Masters-1000-Turniers - 23 Jahre nachdem sein Vater Christian in Monte-Carlo bis in den Viertelfinal vorgestossen war. Am Dienstag wird er als erster Spieler seines Landes in die Top 30 der Weltrangliste vorstossen.

Djokovic, der in diesem Jahr nur einen Match (Disqualifikation im US-Open-Achtelfinal) verloren hat, trifft im Final am Montag entweder auf den Kanadier Denis Shapovalov (ATP 14) oder den Argentinier Diego Schwartzman (ATP 15), der im Viertelfinal Rafael Nadal eliminiert hat.