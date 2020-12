Luzern - Zürich 0:0 Nur Luzern hätte den Sieg verdient Der FC Luzern dominiert im Super-League-Heimspiel gegen Zürich, erreicht aber dennoch nur ein 0:0. Die Zürcher zeigen eine der schwächeren Leistungen unter Trainer Massimo Rizzo. 16.12.2020, 20.13 Uhr

Luzerns Offensivspieler Varol Tasar (links) setzt sich hier gegen den Zürcher Aiyegun Tosin durch KEYSTONE/URS FLUEELER

(sda)

Der FC Luzern, die Super-League-Mannschaft, deren Gesicht sich auf die neue Saison am stärksten verändert hat, zeigte nach dem jüngsten 2:1-Sieg in Sitten weitere Fortschritte. Das Team von Trainer Fabio Celestini formt sich in diesen Wochen zu einer starken Einheit.

Schon in der ersten Halbzeit dominierten die Innerschweizer deutlich, auch wenn nur eine grosse Torchance resultierte. Pascal Schürpf verzog den Ball in der Anfangsphase aus bester Position von halblinks. Wenig fehlte nach der Pause beispielsweise auch, als Varol Tasar mit einer Direktabnahme aus kurzer Distanz den Pfosten traf.

In der Zürcher Defensive dürfte der kurzfristige Ausfall des Neo-Internationalen Becir Omeragic ins Gewicht gefallen sein. An seiner Stelle verteidigte auf der rechten Seite der ebenfalls junge, aber weit weniger erfahrene Silvan Wallner. Falls Omeragic weiterhin nicht zur Verfügung steht, wird die Zürcher Defensive am Sonntag im Heimspiel gegen Servette massiv geschwächt sein, denn auch Innenverteidiger Nathan wird fehlen. Der Brasilianer wurde in Luzern zum vierten Mal in dieser Saison verwarnt.

Die grössere Schwäche des FCZ in Luzern war jedoch die Offensive. Luzerns Goalie Marius Müller blieb so gut wie unbeschäftigt. Offensichtlich fehlten die Vorzüge des verletzten Punchers Benjamin Kololli. Blaz Kramer als einzige Spitze war isoliert. Assan Ceesay, der in der zweiten Halbzeit für den Slowenen ins Spiel kam, war in einigen Szenen weitaus gefährlicher.

Erfreulich für die Zürcher war, dass sie im neunten Spiel unter Rizzo zum fünften Mal kein Gegentor zuliessen.

Telegramm und Rangliste

Luzern - Zürich 0:0

SR Tschudi.

Luzern: Müller; Sidler (69. Sidler), Lucas, Knezevic, Frydek; Schulz; Schaub, Ugrinic; Tasar (69. Alounga), Sorgic, Schürpf (77. Ndiaye).

Zürich: Brecher; Wallner, Sobiech, Nathan, Aliti; Domgjoni, Doumbia; Tosin (74. Rohner), Marchesano (57. Schönbächler), Gnonto (46. Winter); Kramer (46. Ceesay).

Bemerkungen: Luzern ohne Ndenge, Emini, Binous und Burch (alle verletzt) und Grether (rekonvaleszent). Zürich ohne Kololli, Omeragic, Britto, Hekuran Kryeziu (alle verletzt) und Janjicic (krank). 65. Pfostenschuss Tasar. Verwarnungen: 22. Doumbia (Foul), 30. Nathan (Foul), 61. Ugrinic (Foul), 88. Sorgic (Unsportlichkeit), 88. Domgjoni (Unsportlichkeit), 89. Alounga (Foul).

Rangliste: 1. Young Boys 10/21 (14:7). 2. Basel 11/19 (18:13). 3. St. Gallen 10/18 (11:9). 4. Zürich 12/18 (19:15). 5. Lugano 9/16 (11:8). 6. Servette 11/14 (10:12). 7. Luzern 12/13 (18:19). 8. Lausanne-Sport 11/12 (14:16). 9. Sion 10/7 (10:17). 10. Vaduz 10/6 (9:18).