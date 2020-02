Österreicher Goran Djuricin wird GC-Trainer Goran Djuricin übernimmt als Cheftrainer der Grasshoppers. Der 45-jährige Österreicher folgt beim Challenge-League-Dritten mit Vertrag bis Saisonende auf den am Samstag entlassenen Uli Forte. 10.02.2020, 10.35 Uhr

Goran Djuricin im August 2018 als Cheftrainer von Rapid Wien KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT

(sda)

Mit Goran Djuricin (45) folgt bei den Grasshoppers ein Trainer, der den Zürcher Klub und seine Exponenten nicht erst kennenlernen muss. Marco Djuricin, der Sohn des neuen GC-Trainers, stand von 2017 bis zum Ende der letzten Saison in insgesamt 50 Spielen für die Grasshoppers im Einsatz, während der Vater im Campus in Niederhasli im letzten Jahr ein Stage absolvierte. «Die Mannschaft kenne ich aus Gesprächen mit meinem Sohn Marco, diversen Videos und persönlichen Spielbesuchen relativ gut», liess sich Djuricin in der GC-Mitteilung zitieren.

Auch Geschäftsführer und Sportchef Fredy Bickel ist Goran Djuricin bestens bekannt. Vor seinem letzten Engagement beim österreichischen Zweitligisten Blau-Weiss Linz, das Ende 2019 beendet worden war, stand Djuricin als Trainer von Rapid Wien im Einsatz - unter dem damaligen Rapid-Sportdirektor Bickel. Wie die Grasshoppers in ihrem Communiqué schrieben, habe selbst die Trennung zwischen Rapid und Goran Djuricin nichts an «der Wertschätzung des Trainers durch die damalige Mannschaft und den damaligen Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel» geändert.