Pogacar siegt, Roglic übernimmt Gelb, Hirschi knapp an Coup vorbei Die 9. Etappe der Tour de France hat es in sich. Marc Hirschi fährt lange solo vorne weg und wird erst kurz vor dem Ziel gestellt. Tadej Pogacar gewinnt, Primoz Roglic ist neuer Gesamtführender. 06.09.2020, 16.37 Uhr

Marc Hirschi auf seinem Soloritt durch die Pyrenäen KEYSTONE/AP/Christophe Ena

(sda)

Marc Hirschi setzte in der zweiten Pyrenäen-Etappe ein dickes Ausrufezeichen. Der 22-jährige Berner verpasste den ersten Schweizer Tagessieg an der Tour seit acht Jahren nach langer Solofahrt durch die Pyrenäen knapp. Er wurde erst 1,7 Kilometer vor dem Ziel gestellt. Der Sieg ging schliesslich an den Slowenen Tadej Pogacar. Hirschi, der U23-Welt- und Europameister von 2018, belegte im Sprint Platz 3.

Im Gesamtklassement kam es zu einem Leaderwechsel. Der bisherige Führende Adam Yates musste die Favoriten am letzten der fünf Anstiege des Tages ziehen lassen und das Maillot jaune abgeben. Neuer Leader ist Topfavorit Primoz Roglic. Der Slowene hielt den Angriffen von Landsmann Pogacar souverän stand und trug auf den flachen letzten Kilometern dazu bei, dass Hirschi noch gestellt wurde. Der 30-Jährige führt neu 21 Sekunden vor Egan Bernal und 28 Sekunden vor Guillaume Martin.

Am Montag ist an der Tour Ruhetag.