Polizei stoppt Jogger auf Autobahn in Rotkreuz ZG

Ein 31-jähriger Sportler hat sich am Mittwochabend eine aussergewöhnliche Trainingsroute ausgesucht: Er joggte auf der Autobahn A4 von Rotkreuz in Richtung Küssnacht am Rigi SZ. Polizisten stoppten den ausländischen Studenten und stellten ihm eine Ordnungsbusse aus.