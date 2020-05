Profis der spanischen Liga unterziehen sich Corona-Tests Ende des Hausarrests für die Fussballer der La Liga: Hunderte von Profis fahren am Mittwoch zum ersten Mal nach knapp zwei Monaten in die Trainingszentren ihrer jeweiligen Vereine. 06.05.2020, 14.41 Uhr

In Spanien sind die Spieler auf das Trainingsgeländer zurückgekehrt KEYSTONE/DPA/PATRICK SEEGER

(sda/apa/dpa)

Im Laufe des Tages sollten die Fussballer - wie auch die Trainer und die wichtigsten Mitarbeiter - auf das Coronavirus getestet werden. Auch allgemeinmedizinische Untersuchungen standen auf dem Programm, wie verschiedene Klubs mitteilten.

Einen Termin für die Wiederaufnahme des Trainings gab es am Mittwoch noch nicht. Im Rahmen des von der Regierung vorgestellten Vier-Stufen-Plans zur Rückkehr in eine «neue Normalität» sollen nächste Woche je nach Situation in einzelnen Provinzen die Trainingsgelände wieder geöffnet werden können.

Nach den Plänen von La Liga soll der seit dem 12. März unterbrochene Spielbetrieb der aktuellen Saison zwischen dem 14. und dem 28. Juni fortgesetzt werden. Der Neustart soll unter strengen Sicherheitsauflagen erfolgen. Doch die Leiterin der Obersten Sportbehörde (CSD) Spaniens, Irene Lozano, hatte zuletzt gesagt, es sei derzeit noch «unmöglich, einen Termin für die Wiederaufnahme der Wettbewerbe festzulegen». Man müsse abwarten, «wie sich alles weiter entwickelt, darunter auch die Zahlen der Corona-Pandemie».