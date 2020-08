PSG kann wieder voll auf Mbappé zählen Kylian Mbappé, der junge Stürmerstar von Paris Saint-Germain, sollte im Champions-League-Halbfinal zwischen PSG und Leipzig am Dienstag von Beginn an spielen können. 17.08.2020, 15.10 Uhr

Stürmerstar wieder einsatzbereit: PSG-Trainer Thomas Tuchel umarmt Kylian Mbappé KEYSTONE/AP/David Ramos

(sda/afp)

Im Viertelfinal gegen Atalanta Bergamo (2:1) kam Mbappé, der eben erst von einer Knöchelverletzung genesen ist, erst in der letzten halben Stunde zum Einsatz. In der 93. Minute leistete er die Vorarbeit zum Siegestor von Eric-Maxim Choupo Moting. Trainer Thomas Tuchel sagte an einer Medienkonferenz, dass keine gesundheitlichen Gründe mehr dagegen sprächen, Mbappé in die Startformation zu stellen.