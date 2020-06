Rakitic schiesst Barcelona zum Sieg Der FC Barcelona kommt dank Ivan Rakitic in der spanischen Meisterschaft zum wichtigen 1:0-Heimsieg gegen Athletic Bilbao. 24.06.2020, 00.10 Uhr

Ivan Rakitic feiert seinen Treffer in den Armen von Lionel Messi KEYSTONE/AP/Joan Monfort

(sda)

Der kurz zuvor eingewechselte Basler sorgte mit seinem Treffer in der 71. Minute dafür, dass die Katalanen im Meisterrennen vorlegen konnten. Real Madrid liegt nun drei Punkte zurück, kann aber mit einem Sieg gegen Mallorca am Mittwoch wieder an die Tabellenspitze vorstossen.

Resultate und Tabelle:

Levante - Atletico Madrid 0:1 (0:1). - Tor: 15. Gonzalez (Eigentor) 0:1.

Barcelona - Athletic Bilbao 1:0 (0:0). - Tor: 71. Rakitic 1:0.

Die weiteren Spiele der 31. Runde. Montag: Villarreal - FC Sevilla 2:2. Leganes - Granada 0:0. - Dienstag: Valladolid - Getafe 1:1. - Mittwoch: San Sebastian - Celta Vigo 19.30. Alaves - Osasuna 19.30. Real Madrid - Mallorca 22.00. - Donnerstag: Eibar - Valencia 19.30. Betis Sevilla - Espanyol Barcelona 22.00.

1. FC Barcelona 31/68 (70:31). 2. Real Madrid 30/65 (57:21). 3. Atlético Madrid 31/55 (39:22). 4. FC Sevilla 31/53 (44:32). 5. Getafe 31/49 (40:29). 6. Villarreal 31/48 (49:40). 7. San Sebastian 30/47 (47:38). 8. Valencia 30/46 (41:43). 9. Granada 31/43 (37:36). 10. Athletic Bilbao 31/42 (33:27). 11. Levante 31/38 (37:44). 12. Osasuna 30/35 (35:46). 13. Alaves 30/35 (31:45). 14. Betis Sevilla 30/34 (40:48). 15. Valladolid 31/34 (26:36). 16. Celta Vigo 30/30 (28:35). 17. Eibar 30/29 (31:47). 18. Mallorca 30/26 (29:50). 19. Leganes 31/25 (23:44). 20. Espanyol Barcelona 30/24 (26:49).