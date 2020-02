Real Madrid reagiert mit Sieg auf Cup-Enttäuschung Real Madrid reagiert mit einem Sieg in der Meisterschaft auf das Ausscheiden im spanischen Cup. Drei Tage nach dem 3:4 gegen Real Sociedad bezwingen die Madrilenen Osasuna nach Rückstand 4:1. 09.02.2020, 18.42 Uhr

Isco und seine Teamkollegen können nach dem enttäuschenden Cup-Aus in der Meisterschaft wieder jubeln KEYSTONE/AP/Alvaro Barrientos

(sda)

Das Team von Zinedine Zidane benötigte in Pamplona eine halbe Stunde, um im Spiel anzukommen. Nachdem Unai Garcia das Heimteam nach einer Viertelstunde nach einem Corner per Kopf in Front gebracht hatte, drehten Isco (33.) und Sergio Ramos (38.) die Partie für den Favoriten innert fünf Minuten.

Der zweiten Halbzeit drückten die von Zidane eingewechselten Spieler den Stempel auf. Joker Lucas Vazquez erhöhte in der 84. Minute auf 3:1 für Real, den Schlusspunkt setzte der vier Minuten zuvor eingewechselte Luka Jovic mit dem 4:1 in der 92. Minute. Dank dem 14. Meisterschaftsspiel in Folge ohne Niederlage bleibt der Leader aus der Hauptstadt auf Meisterkurs.

Mit Real Sociedad und Athletic Bilbao, trafen in der 23. Runde der spanischen Meisterschaft auch die Teams aufeinander, die vor drei Tagen mit ihren Siegen gegen Real und Barcelona in den Cup-Viertelfinals Historisches geschafft hatten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit behielt Real Sociedad dank einem späten Tor von Alexander Isak (83.) mit 2:1 die Oberhand. Der 20-jährige Schwede hatte im Cup gegen Real bereits doppelt getroffen.

Telegramm:

Osasuna - Real Madrid 1:4 (1:2). - Tore: 14. Garcia 1:0. 33. Isco 1:1. 38. Ramos 1:2. 84. Lucas 1:3. 92. Jovic 1:4.

Rangliste: 1. Real Madrid 23/52 (44:14). 2. FC Barcelona 22/46 (52:26). 3. Getafe 23/42 (35:20). 4. FC Sevilla 22/39 (28:21). 5. Atlético Madrid 23/39 (23:15). 6. San Sebastian 23/37 (39:31). 7. Valencia 23/37 (33:32). 8. Villarreal 23/35 (40:31). 9. Athletic Bilbao 23/31 (23:19). 10. Granada 23/30 (27:30). 11. Levante 23/29 (29:34). 12. Betis Sevilla 22/28 (30:34). 13. Osasuna 23/28 (30:32). 14. Alaves 23/27 (25:33). 15. Valladolid 23/26 (19:25). 16. Eibar 23/24 (22:32). 17. Leganes 23/18 (18:36). 18. Mallorca 23/18 (22:39). 19. Espanyol Barcelona 23/18 (19:40). 20. Celta Vigo 22/17 (17:31).