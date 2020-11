Real Madrid vorerst ohne Sergios Ramos Real Madrids Captain Sergio Ramos zieht sich beim 6:0-Sieg der Spanier gegen Deutschland in der Nations League eine Oberschenkelverletzung zu. 19.11.2020, 21.56 Uhr

Sergio Ramos muss rund zehn Tage pausieren KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

(sda)

Wie lange der Verteidiger ausfällt, teilte der spanische Meister nicht mit. Gemäss Medienberichten wird er aber mindestens die nächsten beiden Partien verpassen: am Samstag in der Meisterschaft in Villarreal und am Mittwoch in der Champions League auswärts gegen Inter Mailand.