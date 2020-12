Italien Remo Freuler sichert Atalanta einen Punkt in Turin Dank einem Tor von Remo Freuler kommt Atalanta Bergamo im Duell der Champions-League-Achtelfinalisten bei Juventus Turin zu einem 1:1. 16.12.2020, 20.36 Uhr

Remo Freuler kann abklatschen: Der Schweizer traf in Turin zum 1:1 KEYSTONE/AP/Stefano Nicoli

(sda)

Freuler war als Captain in die Partie gestartet. Seinen grossen Auftritt hatte der Schweizer Internationale dann allerdings, kurz nachdem er die Captainbinde an den eingewechselten Papu Gomez abgegeben hatte: In der 57. Minute eroberte er den Ball in der Nähe des gegnerischen Strafraums und traf aus 18 Metern via Latte zum 1:1. Es war der 16. Treffer von Freuler in der Serie A, der erste in der laufenden Saison.

Juventus Turin war durch einen schönen Weitschuss von Federico Chiesa in Führung gegangen. Der italienische Internationale provozierte kurz nach dem 1:1 auch den Penalty, mit dem Cristiano Ronaldo an Atalantas Goalie Pierluigi Gollini scheiterte. Ronaldo hatte vor drei Tagen gegen Genoa noch zwei Elfmeter zum Sieg verwandelt.

Resultate und Tabelle:

Juventus Turin - Atalanta Bergamo 1:1 (1:0). - Tore: 29. Chiesa 1:0. 57. Freuler 1:1. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. 61. Ronaldo scheitert mit Foulpenalty an Atalantas Goalie Gollini.

Die weiteren Spiele der 12. Runde. Dienstag: Udinese - Crotone 0:0. Benevento - Lazio Rom 1:1. - Mittwoch: Fiorentina - Sassuolo 20.45. Genoa - AC Milan 20.45. Inter Mailand - Napoli 20.45. Parma - Cagliari 20.45. Spezia - Bologna 20.45. Hellas Verona - Sampdoria Genua 20.45. - Donnerstag: AS Roma - Torino 20.45.

1. AC Milan 11/27 (25:11). 2. Inter Mailand 11/24 (29:15). 3. Juventus Turin 12/24 (24:10). 4. Napoli 11/23 (26:11). 5. Sassuolo 11/22 (21:12). 6. AS Roma 11/21 (24:16). 7. Hellas Verona 11/19 (15:9). 8. Atalanta Bergamo 11/18 (22:17). 9. Lazio Rom 12/18 (18:20). 10. Udinese 11/14 (13:14). 11. Bologna 11/12 (16:22). 12. Cagliari 11/12 (18:23). 13. Benevento 12/12 (13:23). 14. Sampdoria Genua 11/11 (16:19). 15. Parma 11/11 (12:19). 16. Spezia 11/10 (15:23). 17. Fiorentina 11/9 (11:19). 18. Torino 11/6 (19:27). 19. Genoa 11/6 (10:22). 20. Crotone 12/6 (10:25).