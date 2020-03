Rest der Olympia-Qualifikation ausgesetzt Aufgrund des Coronavirus setzt der Fecht-Weltverband FIE die ausstehenden Olympia-Qualifikationsturniere für mindestens 30 Tage ausgesetzt. 12.03.2020, 19.58 Uhr

Die Schweizer Degenfechter um Max Heinzer (rechts) müssen weiter auf die Sicherung ihres Olympia-Tickets warten KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

(sda)

Betroffen sind unter anderem die Degen-Wettkämpfe der Männer, die in einer Woche in Buenos Aires den Abschluss der Team-Qualifikation gebildet hätten. Die Schweizer Degen-Männer hätten in Argentinien ihre aufgegleist gewesene Fahrkarte für den Teamwettbewerb für Tokio und den verbundenen drei Einzel-Startplätzen unter Dach und Fach bringen wollen.