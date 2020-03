Reto von Arx von Coronavirus genesen Reto von Arx war am Coronavirus erkrankt, wie der 43-jährige ehemalige Internationale und aktuelle Assistenztrainer der U20-Nationalmannschaft in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen sagt. 26.03.2020, 12.46 Uhr

Reto von Arx spricht im Schweizer Fernsehen über das Coronavirus. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

(sda)

Die Krankheit habe bei ihm einen milden und schnellen Verlauf gehabt, so Von Arx. Inzwischen sei er genesen.

Die Diagnose hatte Von Arx vor zwei Wochen erhalten: «Man sagte mir, ich sei einer der ersten in Davos, der es hat.» Nach dem positiven Befund habe er sich mit seiner Familie in Quarantäne begeben. Die Eltern, die in der Nähe wohnen, blieben von einer Ansteckung verschont.