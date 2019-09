Roger Federer liefert sich bei seinem ersten Einzel-Einsatz am diesjährigen Laver Cup eine spektakuläres Duell mit Nick Kyrgios und bringt Team Europa mit 5:3 in Front.

Roger Federer gewinnt Duell gegen Nick Kyrgios

Roger Federer liefert sich bei seinem ersten Einzel-Einsatz am diesjährigen Laver Cup eine spektakuläres Duell mit Nick Kyrgios und bringt Team Europa mit 5:3 in Front.

Roger Federer gewann sein erstes Einzel am Laver Cup (Bild: KEYSTONE/EPA KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI)

Federer gewann vor 17'000 Zuschauern in der Genfer Palexpo-Halle mit 6:7 (5:7), 7:5, 10:7. Damit sorgte der Basler mit den zwei Punkten für den Sieg dafür, dass Team Europa wieder in Führung ging. Zuvor hatte der Deutsche Alexander Zverev gegen den Amerikaner John Isner verloren und so das 3:3 kassiert.

Den ersten Satz gab Federer ab, nachdem er im Tiebreak mit 4:0 geführt hatte. Kyrgios, der «Bad Boy» aus Canberra, forderte dem 20-fachen Grand-Slam-Turniersieger einiges ab. Erst mit dem Break zum 6:5 im zweiten Umgang leitete Federer die Wende ein und sorgte mit seinem Sieg dafür, dass Team Europa mit 5:3 führt.