Roglic gewinnt die erste Bergankunft - Alaphilippe behält Gelb Primoz Roglic entscheidet mit der Bergankunft in Orcières-Merlette das erste Kräftemessen der Favoriten zu seinen Gunsten. Julian Alaphilippe behält als Etappen-Fünfter das Maillot jaune. 01.09.2020, 17.58 Uhr

Der 30-jährige Slowene Primoz Roglic jubelt über den Sieg bei der ersten Bergankunft der 107. Tour de France KEYSTONE/AP/Christophe Ena

(sda)

Primoz Roglic gewann die 4. Etappe der 107. Tour de France im Sprint einer kleinen Spitzengruppe souverän vor seinem Landsmann Tadej Pogacar. Den 3. Platz belegte der Franzose Guillaume Martin.

Für Roglic, den Leader des niederländischen Teams Jumbo-Visma, war es der dritte Triumph in der Frankreich-Rundfahrt. Damit verbesserte sich der Slowene dank den zehn Sekunden Bonifikation im Gesamtklassement in den 3. Rang, mit noch sieben Sekunden Rückstand auf Julian Alaphilippe, Etappen-Fünfter in Orcières-Merlette. Zweiter in der Gesamtwertung ist nach wie vor der Brite Adam Yates.

Marc Hirschi, der an zwei Tagen das weisse Trikot für den besten Jungprofi trug, konnte den Besten beim rund 7 km langen Bergsprint hinauf zur auf 1825 m Höhe gelegenen Skistation ganz am Ende nicht mehr folgen. Der junge Berner vom Team Sunweb büsste 38 Sekunden auf die Spitze ein und fiel im Gesamtklassement vom 3. in den 23. Rang zurück. Neuer Träger des weissen Trikots ist Pogacar, der Dritte der letztjährigen Vuelta.

Unmittelbar nach dem Start in Sisteron hatte sich eine Spitzengruppe von sechs Fahrern gebildet. Deren Maximalvorsprung betrug vier Minuten. Am Fusse des Schlussaufstiegs hatte das Feld, angeführt von Alaphilippes Helfern, mit dem Letten Krists Neilands den letzten Ausreisser eingeholt.

Am Tag nach der ersten Bergankunft erhalten die Sprinter in der 5. Etappe ihre nächste Chance. Von Gap auf gut 850 m Höhe geht es über 183 km hinunter nach Privas auf 270 m über Meer. Topfavorit auf den Tagessieg ist der Australier Caleb Ewans, der Sieger der 3. Etappe am Montag nach Sisteron.