Rory McIlroy festigt die Position der Nummer 1 Nordirlands Golfstar Rory McIlroy verdrängt vor einer Woche den Amerikaner Brooks Koepka von der Spitze der Weltrangliste. Dank dem 5. Platz in Pacific Palisades baut er die Führung deutlich aus. 17.02.2020, 13.08 Uhr

Adam Scott - Wahlschweizer als Turniersieger auf der US-Tour Brooks Koepka musste sich in der Weltrangliste distanzieren lassen Rory McIlroy erspielte sich in Los Angeles einen sehr wertvollen 5. Platz Nicht jeder Turnierauftritt kann ein Erfolg werden. Tiger Woods musste es am Wochenende erfahren