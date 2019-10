Rückkehr von Wawrinka in Antwerpen Stan Wawrinka (ATP 20) kehrt nächste Woche beim ATP-Turnier in Antwerpen nach fünfwöchiger Verletzungspause ins Wettkampf-Geschehen zurück.

Keine guten Erinnerungen: Seit seinem Viertelfinal-Out am 3. September am US Open stand Stan Wawrinka nicht mehr im Einsatz (Bild: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE)

(sda)

Nach seiner Viertelfinal-Niederlage am US Open gegen Daniil Medwedew am 3. September hatte der 34-jährige Waadtländer seine Teilnahme an den Turnieren in St. Petersburg, Tokio und Schanghai abgesagt.

Nach einem Freilos trifft der als Nummer 4 gesetzte Wawrinka in der belgischen Hafenstadt auf den noch vier Jahre älteren Spanier Feliciano Lopez (ATP 61) oder den Briten Cameron Norrie (ATP 64).