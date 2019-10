Belinda Bencic erleidet im Kampf um einen der acht Startplätze an den WTA-Finals im chinesischen Shenzhen einen Rückschlag. Sie verliert in den Achtelfinals von Peking gegen Petra Kvitova 3:6, 3:6.

Belinda Bencic erleidet im Kampf um einen der acht Startplätze an den WTA-Finals im chinesischen Shenzhen einen Rückschlag. Sie verliert in den Achtelfinals von Peking gegen Petra Kvitova 3:6, 3:6.

Rückschlag für Bencic im Kampf um die Teilnahme am Saisonfinale Belinda Bencic erleidet im Kampf um einen der acht Startplätze an den WTA-Finals im chinesischen Shenzhen einen Rückschlag. Sie verliert in den Achtelfinals von Peking gegen Petra Kvitova 3:6, 3:6.

Belinda Bencic ist im Kampf um die Qualifikation für die WTA-Finals ins Hintertreffen geraten (Bild: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE)

(sda)

Nachdem sich Bencic (WTA 10) im ersten Satz gegen die starke Aufschlägerin Kvitova (WTA 7) nur eine Breakchance erspielt hatte, ging sie im zweiten Durchgang gleich mit 2:0 in Front. Die Führung gab die Schweizerin aber postwendend wieder aus der Hand. Beim Stand von 3:4 kassierte Bencic das entscheidende Break.

Für Bencic war es die vierte Niederlage im fünften Duell mit der zweifachen Wimbledonsiegerin, die in diesem Jahr am Australian Open in Melbourne den Final erreicht hatte. Ihren einzigen Sieg gegen die Tschechin feierte Bencic im Februar auf dem Weg zum Turniersieg in Dubai.

Im Rennen um den achten und letzten Platz für das Saisonfinale Ende des Monats in China hat Bencic, die im WTA-Race auf Platz 9 liegt, keinen Boden gut gemacht. Auch Jelina Switolina, die in der Jahreswertung knapp vor Bencic liegt, und Kiki Bertens erreichten in der chinesischen Hauptstadt mindestens die Achtelfinals.

Die noch verbleibenden Turniere in Linz, Tianjin, Moskau und Luxemburg sind wesentlich tiefer dotiert als Peking, bei dem es sich um einen Premier-Mandatory-Anlass handelt.