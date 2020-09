Ryan Crouser brilliert in Zagreb mit Meeting-Rekord Der amerikanische Kugelstosser Ryan Crouser stellt beim Meeting in Zagreb seine herausragende Form einmal mehr unter Beweis. 14.09.2020, 22.14 Uhr

Ryan Crouser zeigt sich auch in Zagreb von der dominanten Seite KEYSTONE/AP/Charlie Neibergall

(sda)

Der Olympiasieger von 2016 stellte in der kroatischen Hauptstadt mit 22,74 Meter einen Meeting-Rekord auf. Seinen Landsmann und Weltmeister Joe Kovacs (21,30) verwies Crouser um beinahe einen halben Meter auf den 2. Platz.

Der 27-Jährige Crouser, der die Saison im Juli mit dem drittbesten Wert aller Zeiten (22,91 m) aufgenommen hat, warf die Kugel in Zagreb so weit, wie an einem europäischen Meeting seit 32 Jahren kein Kugelstosser mehr. Die von Werner Günthör in Bern aufgestellte Marke von 22,75 m am 23. August 1988 verpasste Crouser lediglich um einen Zentimeter.