Salzburgs Goalie Stankovic fällt längere Zeit aus Salzburg muss in den verbleibenden drei Gruppenspielen der Champions League ohne Stammtorhüter Cican Stankovic auskommen.

Cican Stankovic am Boden: Der Salzburger Goalie verletzt sich hier im Match gegen Napoli (Bild: KEYSTONE/AP/KERSTIN JOENSSON)

(sda/apa)

Stankovic zog sich am Mittwoch im Gruppenspiel gegen Napoli (2:3) einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zu. Fehlen wird er auch der österreichischen Nationalmannschaft in den letzten zwei EM-Qualifikationsspielen im November gegen Nordmazedonien und in Lettland.

Österreichs Meister Salzburg hat nach der Hälfte des Pensums in der Champions-League-Gruppe mit Liverpool, Napoli und Genk Chancen aufs Weiterkommen. Der Rückstand auf das zweitplatzierte Liverpool beträgt drei Punkte.