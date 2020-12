National League SC Bern erneut in vorsorglicher Quarantäne Nachdem zwei Team-Mitglieder des SC Bern positiv auf das Coronavirus getestet werden, wird die National-League-Partie vom Freitagabend zwischen dem SCB und Fribourg-Gottéron abgesagt. 18.12.2020, 15.31 Uhr

Vorsorglich in Quarantäne: der SC Bern KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

(sda)

Die Berner begaben sich vorsorglich in Quarantäne.

In der Zwischenzeit wurde die gesamte Mannschaft auf Covid-19 getestet. Sobald die Resultate vorliegen, wird über weitere Massnahmen entschieden. Sollten die Berner für zehn Tage in Quarantäne müssen, könnten auch der Cup-Halbfinal am Dienstag gegen Genève-Servette sowie das Meisterschaftsspiel am Mittwoch bei den ZSC Lions nicht stattfinden.