Schalke auch für Bremen ein Punktelieferant Schalkes Sturzflug setzt sich in der 29. Bundesliga-Runde fort. Das 0:1 gegen Abstiegskandidat Werder Bremen ist die vierte Niederlage im vierten Spiel seit dem Neustart. 30.05.2020, 17.40 Uhr

Bremens Leonardo Bittencourt feiert seinen sehenswerten Treffer auf Schalke KEYSTONE/EPA/BERND THISSEN / POOL

(sda)

0:4 in Dortmund, 0:3 gegen Augsburg, 1:2 in Düsseldorf, 0:1 gegen Bremen: Schalke 04 bringt beim Neustart nach wie vor kaum ein Bein vors andere. Nach Augsburg und Düsseldorf erwiesen sich die unter Trainer David Wagner vorzüglich in die Saison gestarteten Schalker auch für Bremen als Punktelieferant im Abstiegskampf. Ein sehenswerter Schlenzer von Leonardo Bittencourt entschied die Partie zugunsten der Gäste.

Gerademal 30 Prozent Ballbesitz und einen Torschuss wies Schalke nach inferioren ersten 45 Minuten vor. Das Aufbäumen nach dem Seitenwechsel blieb erfolglos. Dass David Wagner vor der Partie zum vierten Mal im Tor rotierte und wieder auf Alexander Nübel anstelle von Markus Schubert setzte, tat wenig zur Sache. Schalkes letzter Ligaerfolg datiert vom 17. Januar.

Werder Bremen sammelte damit weitere Big Points im Abstiegskampf. Dank sieben Punkten aus den letzten drei Spielen (ohne Gegentor) hat die nach wie vor im vorletzten Rang klassierte Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt den Kontakt zu den rettenden Plätzen wieder hergestellt.

Mbabu trifft bei Niederlage gegen Frankfurt

Im Duell zwischen Wolfsburg und Frankfurt jubelte von den fünf involvierten Schweizern zuerst Kevin Mbabu, am Ende aber die eingewechselten Frankfurter Gelson Fernandes und Djibril Sow. Mbabu erzielte in der zweiten Halbzeit mit einem Kopfball seinen zweiten Treffer für Wolfsburg zum zwischenzeitlichen Ausgleich, musste in der 85. Minute aber das 1:2 durch Daichi Kamada hinnehmen. Frankfurt, Basels schwächelnder Achtelfinal-Gegner in der Europa League, verschaffte sich damit gegen unten etwas Luft.

Steven Zuber feierte mit Hoffenheim einen 1:0-Erfolg gegen Mainz. Drei Tage nach seinem ersten Saisontreffer beim 3:1 gegen Köln vergab Zuber mit einem vergebenen Foulpenalty die grosse Gelegenheit nachzulegen (27. Minute). In Berlin konnten Ruben Vargas und Stephan Lichtsteiner mit Augsburg den Aufschwung des Heimteams nicht stoppen. Hertha gewann 2:0.

Kurztelegramme und Rangliste:

Hertha Berlin - Augsburg 2:0 (1:0). - Tore: 24. Dilrosun 1:0. 93. Piatek 2:0. - Bemerkungen: Augsburg mit Lichtsteiner (bis 74.) und Vargas.

Mainz - Hoffenheim 0:1 (0:1). - Tor: 44. Bebou 0:1. - Bemerkungen: Mainz mit Edimilson Fernandes, Hoffenheim mit Zuber (bis 46.). 26. Zuber scheitert mit Foulpenalty an Mainz-Keeper Müller.

Schalke - Bremen 0:1 (0:1). - Tor: 32. Bittencourt 0:1. - Bemerkungen: Bremen ohne Lang (Ersatz).

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:2 (0:1). - Tore: 27. Silva (Foulpenalty) 0:1. 58. Mbabu 1:1. 85. Kamada 1:2. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu, Steffen (verwarnt) und Mehmedi (ab 61.). Frankfurt mit Gelson Fernandes (ab 77.) und Sow (ab 84.). 95. Gelb-Rote Karte gegen Torro (Frankfurt).

Weiteres Spiel vom Samstag: Bayern München - Düsseldorf (18.30 Uhr).

Rangliste: 1. Bayern München 28/64 (81:28). 2. Borussia Dortmund 28/57 (74:34). 3. Bayer Leverkusen 29/56 (54:36). 4. RB Leipzig 28/55 (70:29). 5. Borussia Mönchengladbach 28/53 (53:34). 6. Wolfsburg 29/42 (41:36). 7. Hoffenheim 29/42 (40:48). 8. SC Freiburg 29/38 (38:41). 9. Hertha Berlin 29/38 (43:50). 10. Schalke 04 29/37 (34:46). 11. 1. FC Köln 28/34 (44:52). 12. Eintracht Frankfurt 28/32 (46:53). 13. Union Berlin 28/31 (33:48). 14. Augsburg 29/31 (40:56). 15. Mainz 05 29/28 (37:62). 16. Fortuna Düsseldorf 28/27 (31:53). 17. Werder Bremen 28/25 (30:59). 18. Paderborn 28/19 (31:55).