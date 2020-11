Schalke gewinnt erstmals seit neun Monaten Schalke 04 kommt zum ersten Sieg seit neun Monaten. Der Bundesligist setzt sich im letzten Spiel der 1. Cup-Runde gegen den Viertligisten 1. FC Schweinfurt nach Rückstand noch sicher mit 4:1 durch. 03.11.2020, 18.36 Uhr

Gegen den Viertligisten Schweinfurt hat es für Schalke wieder einmal geklappt mit dem Sieg: Benito Raman trifft zum 4:1 KEYSTONE/EPA/Lukas Schulze / POOL

(sda)

Seit dem Sieg im Cup-Sechzehntelfinal gegen Hertha Berlin am 4. Februar war Schalke ohne Erfolg. In der Meisterschaft ist das Team aus Gelsenkirchen seit 22 Partien ohne Sieg. Die nächste Chance, die Durststrecke auch in der Bundesliga zu beenden, bietet sich am Samstag in Mainz.