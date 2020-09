Schiedsrichter erklärt, warum er keine andere Wahl hatte, als Djokovic zu disqualifizieren Es ist ein Spiel, das in Erinnerung bleiben wird. Und das für Djokovic zu einem Desaster wurde. Warum er trotz aller Bitten disqualifiziert wurde, erzählt jetzt der Schiedsrichter. 08.09.2020, 13.17 Uhr

Novak Djokovic fleht Sören Friemel an, ihn nicht so hart zu bestrafen.

Die Disqualifikation an den US Open isteiner der prägendsten Momente in der so erfolgreichen Karriere von Tennis-Star Novak Djokovic. Sie droht, all seine Triumphe zu überdecken. «Er wird für den Rest seiner Karriere der Bösewicht sein», meint John McEnroe, selbst ein «Bad Boy» dieses Sports.