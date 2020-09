Schweiz beginnt mit Widmer, Benito und Steffen Die Schweiz spielt mit Silvan Widmer, Loris Benito und Renato Steffen gegen Deutschland. 06.09.2020, 19.59 Uhr

Renato Steffen darf gegen Deutschland von Beginn weg spielen KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

(sda)

Die Schweiz tritt in der Nations League gegen Deutschland mit drei Änderungen an im Vergleich zum Spiel vom Donnerstag in der Ukraine. Nationalcoach Vladimir Petkovic besetzt die Seiten im Mittelfeld neu und nominierte Silvan Widmer sowie Loris Benito an Stelle des angeschlagenen Kevin Mbabu und Steven Zuber. In der Offensive nimmt Renato Steffen den Platz von Ruben Vargas ein.

Die Schweizer Aufstellung gegen Deutschland: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Sow, Xhaka, Benito; Embolo, Steffen; Seferovic.