Schweizer Aufgebot erneut ohne Shaqiri, aber mit Sohm und Omeragic Xherdan Shaqiri fehlt im Aufgebot der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft auch für die ersten Länderspiele des Jahres 2020. Becir Omeragic und Simon Sohm sind dafür erstmals dabei. 28.08.2020, 13.40 Uhr

Xherdan Shaqiri lief im Juni 2019 letztmals für die Schweizer Nationalmannschaft auf KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

(sda)

Liverpools Stürmer Xherdan Shaqiri wurde von Nationaltrainer Vladimir Petkovic ebenso wenig aufgeboten wie die verletzten oder rekonvaleszenten Stammkräfte Remo Freuler, Denis Zakaria und Fabian Schär.

Erstmals zur SFV-Auswahl gehören der 18-jährige Verteidiger Becir Omeragic und der um ein Jahr ältere Mittelfeldspieler Simon Sohm vom FC Zürich.

Die Schweiz trifft kommende Woche in der Nations League am Donnerstag auswärts auf die Ukraine und am Sonntag in Basel auf Deutschland.