Schweizer Davis-Cup-Team in der Slowakei geschlagen Die Schweiz verpasst im Davis Cup gegen die Slowakei den nicht zu erwartenden Sieg. Henri Laaksonen verliert auch gegen Norbert Gombos und beschert den Slowaken den Punkt zum 3:1.

Im Doppel an der Seite von Jérôme Kym streckt sich Henri Laaksonen erfolglos (Bild: KEYSTONE/EPA/JAKUB GAVLAK) Jérôme Kym (links) wurde vom Schweizer Captain Severin Lüthi kurzfristig für das Doppel nominiert (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER) Henri Laaksonen hadert beim 1:6, 1:6 gegen Norbert Gombos (Bild: KEYSTONE/EPA/JAKUB GAVLAK)

(sda)

Laaksonen verlor am Samstag sowohl das Doppel an der Seite von Jérôme Kym als auch das Einzel gegen Gombos (ATP 117). Sein desolater Auftritt gegen den vom slowakischen Captain Dominik Hrbaty kurzfristig anstelle von Martin Klizan nominierten Gombos warf Fragen auf. Laaksonen, der am Freitag auch gegen Andrej Martin das Nachsehen hatte, wirkte angeschlagen und liess jeglichen Siegeswillen vermissen.

Die Slowaken kamen damit ohne grosse Gegenwehr zum entscheidenden dritten Punkt und dürfen im nächsten März in der Qualifikation für die Finalrunde 2020 antreten. Die Schweiz hat dagegen keine Chance mehr, sich noch auf sportlichem Weg für die Endrunde im kommenden Jahr zu qualifizieren. Für das Team von Captain Severin Lüthi wird es 2020 darum gehen, sich die Möglichkeit für eine Qualifikation in zwei Jahren zu schaffen.

Im Doppel mussten sich Kym/Laaksonen den slowakischen Spezialisten Filip Polasek/Igor Zelenay 3:6, 3:6 geschlagen geben. Der 16-jährige Kym, seit dem 1:3 gegen Russland im Februar der jüngste Schweizer Davis-Cup-Spieler, war vom Captain Severin Lüthi anstelle des zunächst gemeldeten Marc-Andrea Hüsler aufgestellt worden.

Gemeinsam hatten Kym und Laaksonen gegen die Russen mit einem Dreisatz-Erfolg über Andrej Rublew/Jewgeni Donskoi für den Schweizer Punkt gesorgt. Gegen die slowakischen Doppelspezialisten Polasek/Zelenay waren Kym/Laaksonen dagegen deutlich unterlegen. Vor allem in taktischer Hinsicht besassen die Slowaken klare Vorteile.