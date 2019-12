Schweizer Frauen-Staffel steht auf dem Weltcup-Podest Der Schweizer Frauen-Staffel im Biathlon gelingt beim Weltcup in Östersund ein Coup. Das Quartett mit den drei Gasparin-Schwestern und Lena Häcki holte sich hinter Norwegen den 2. Rang. 08.12.2019, 16.59 Uhr

Lena Häcki legte den Podestplatz der Schweizerinnen in trockene Tücher. KEYSTONE/AP TT NEWS AGENCY/FREDRIK SANDBERG

(sda)

Diesmal behielt Lena Häcki die Nerven im Griff, nachdem sie am Donnerstag im Einzel mit drei Fehlschüssen zum Schluss noch den Sieg vergeben hatte. An Marte Olsbu Röiseland gab es kein Vorbeikommen. Aber im Rücken der Norwegerin hielt die Engelbergerin die Schwedin Hanna Öberg auf der Zielgeraden in Schach. Die Deutsche Franziska Preuss hatte sie schon zuvor distanziert.

Vor einem Jahr war zum Saisonauftakt mit der Mixed-Staffel (2. Rang) erstmals ein Schweizer Team auf dem Weltcup-Podest gestanden. Nun feierte die Frauen-Staffel Premiere auf dem Podest.

Der Coup zeichnete sich erst bei Rennhälfte ab. Die Startläuferin Elisa Gasparin übergab nach zwei Nachladern an 8. Stelle mit 48 Sekunden Rückstand. Selina und Aita Gasparin schlossen aber dank starken Leistungen im Schiessstand zur Spitze auf. Die Schlussläuferin Häcki übernahm in Vierergruppe mit Norwegen, Deutschland und Schweden. Die Schweizer Frauen wiesen mit nur vier Nachladern das mit Abstand beste Resultat im Schiessstand aus.