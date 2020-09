Schweizer Männer zum Start unterschiedlich erfolgreich Nach den zwei Frauen-Teams starten an der EM im lettischen Jurmala auch Mirco Gerson und Adrian Heidrich erfolgreich ins Turnier. Für Florian Breer/Marco Krattiger setzt es eine Niederlage ab. 16.09.2020, 11.43 Uhr

Adrian Heidrich (rechts) und Mirco Gerson starten mit einem Sieg zur Beachvolleyball-EM KEYSTONE/AP/PAVEL GOLOVKIN

(sda)

Die als Nummer 12 gesetzten Mirco Gerson/Adrian Heidrich setzten sich gegen das deutsche Duo Armin Dollinger/Sven Winter knapp in drei Sätzen durch. Nach je einem gewonnenen Satz (21:17, 16:21) entschieden die in diesem Spiel favorisierten Schweizer den entscheidenden Durchgang in extremis 16:14 für sich.

Während Gerson/Heidrich am Donnerstag in ihrer Gruppe um die direkte Qualifikation für die Achtelfinals spielen, kämpfen Florian Breer/Marco Krattiger gegen das Ausscheiden. Das neu formierte Duo, das letzte Woche im niederländischen Utrecht ein hervorragend besetztes Einladungsturnier gewonnen hatte, verlor zum Auftakt der EM gegen die Italiener Jakob Windisch/Adrian Carambula 18:21, 17:21.

Die beiden Frauen-Teams Nina Betschart/Tanja Hüberli und Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré bestreiten am Mittwoch am Nachmittag ihre zweiten Vorrundenpartien.