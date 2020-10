Schweizer Team-Staffel muss sich mit Bronze begnügen Die Schweizer Cross-Country-Spezialisten starten mit einer Bronzemedaille in der Team-Staffel in die Mountainbike-Weltmeisterschaften im österreichischen Leogang. 07.10.2020, 14.33 Uhr

Alexandre Balmer rettete der Schweizer Team-Staffel an der WM in Leogang die Medaille, indem er als letzter Fahrer des Sextetts noch zwei Plätze gut machte. Sina Frei während der Team-Staffel an der WM in Leogang Alexandre Balmer grinst nach der Zieldurchfahrt - die Schweiz gewinnt WM-Bronze in der Mixed-Staffel Luke Wiedmann (mitte) begann den Wettkampf für die Schweiz Thomas Litscher kämpft sich durch den Schlamm

(sda)

Nach drei Goldmedaillen in Folge mussten die nicht in Bestbesetzung angetretenen Schweizer hinter Frankreich und Italien mit Bronze vorliebnehmen. Von 2017 bis 2019 hatte die Schweiz - jeweils mit Nino Schurter und Jolanda Neff - in dieser nicht olympischen Disziplin stets den WM-Titel gewonnen.

Das Sextett mit Luke Wiedmann, Thomas Litscher, Sina Frei, Noëlle Buri, Elisa Alvarez und Alexandre Balmer verlor 2:06 Minuten auf die siegreichen Franzosen. Dass es die Equipe am Ende auf das Podest schaffte, hatte sie nicht zuletzt Alexandre Balmer zu verdanken. Der Junioren-Weltmeister 2018 machte in der letzten Ablösung noch zwei Plätze gut.