Schweizer Team zum dritten Mal in Folge Team-Europameister Die Schweiz startet mit einer Goldmedaille zur Mountainbike-EM in Brünn. Die Schweiz erkämpft sich nach einem eher verhaltenen Start den dritten Team-EM-Titel in Folge.

Sina Frei gewinnt mit dem Schweizer Mountainbike-Team erneut EM-Gold in der Staffelkonkurrenz (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

(sda)

Andri Frischknecht, Ramona Forchini, Joel Roth, Sina Frei und U19-Junior Dario Lillo setzten sich im Team-Wettkampf mit sieben Sekunden Vorsprung auf Italien und deren 34 Sekunden auf Dänemark durch.

Am Freitag folgen an den Titelkämpfen in Tschechien die Eliminator-Rennen. Die wichtigsten Medaillen werden am Sonntag im Cross-Country vergeben.