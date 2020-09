Schweizerinnen gewinnen Spitzenspiel gegen Belgien Das Schweizer Frauen-Nationalteam ist dank einem 2:1-Sieg gegen Belgien im Kampf um die direkte Qualifikation für die EM 2022 in England wieder auf Kurs. 22.09.2020, 21.01 Uhr

(sda)

Dank dem knappen Sieg im Spitzenspiel in Thun übernahm die SFV-Auswahl in der Gruppe H wieder die Tabellenspitze.

Nun deutet alles darauf hin, dass es am 1. Dezember zum Abschluss der Qualifikation im Rückspiel in Belgien zum Final um den Gruppensieg kommt. Neben den neun Gruppensiegern qualifizieren sich auch die besten drei Gruppenzweiten direkt für die EM. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Schweizerinnen Ende Oktober in Rumänien.

Telegramm und Tabelle:

Schweiz - Belgien 2:1 (1:0)

Thun. - Keine Zuschauer. - SR Olofsson (SWE). - Tore: 5. Gut (Sow) 1:0. 63. Lehmann 2:0. 70. Wullaert (Dhont) 2:1.

Schweiz: Thalmann; Maritz, Bühler, Wälti, Aigbogun; Gut, Reuteler; Lehmann (68. Pando), Bachmann (91. Xhemaili), Sow; Crnogorcevic.

Belgien: Evrard; Cayman, Biesmans, Deneve, Deloose; Missipo; Minnaert, Vanhaevermaet; Dhont (75. Vanmechelen), Wullaert, Philtjens (64. De Caigny).

Bemerkungen: Schweiz ohne Calligaris und Kiwic (beide verletzt). Verwarnungen: 44. Minnaert (Foul). 59. Crnogorcevic (Foul). 87. Gut (Foul).

Frauen. EM-Qualifikation. Die Rangliste der Gruppe H: 1. Schweiz 6/16 (18:2). 2. Belgien 6/15 (24:5). 3. Rumänien 5/6 (8:14). 4. Kroatien 6/4 (6:18). 5. Litauen 5/0 (1:18). - Nächstes Spiel. Dienstag, 27. Oktober (in Mogosoaia): Rumänien - Schweiz.

Modus: Die neun Gruppensieger und die drei Gruppenzweiten mit der besten Bilanz gegen die Teams in den Rängen 1 bis 5 qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde 2022 in England. Die weiteren sechs Gruppenzweiten kämpfen in einer Barrage um die letzten drei Plätze.