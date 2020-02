Sébastien Buemi in Mexiko City Dritter Sébastien Buemi schafft es im 4. Saisonrennen der Formel E erstmals aufs Podest. Der Romand wird in Mexiko City hinter dem Neuseeländer Mitch Evans und dem Portugiesen Antonio Félix da Costa Dritter. 16.02.2020, 07.09 Uhr

Erster Podestplatz im vierten Saisonrennen der laufenden Formel-E-Meisterschaft für Sébastien Buemi KEYSTONE/PETER KLAUNZER

(sda)

Für Buemi waren es in seinem Nissan nach drei «Nullern» die ersten Punkte in der laufenden Meisterschaft. Mit Edoardo Mortara schaffte es ein zweiter Schweizer in die Top 10. Der italienisch-schweizerische Doppelbürger wurde Achter. Neel Jani (14.) und Nico Müller, der das Rennen auf Platz 6 liegend nach einem Unfall früh aufgeben musste, verpassten auch im vierten Anlauf die Punkteränge.

Für Evans war es der zweite Sieg in der Rennserie für elektrobetriebene Autos. Der 25-jährige Neuseeländer übernahm damit in der Gesamtwertung die Führung. Buemi belegt den 13. Gesamtrang, direkt hinter dem letztjährigen Champion Jean-Eric Vergne. Der Franzose beendete das Rennen in Mexiko hinter Buemi als Vierter.