Seferovic trifft zweimal, verliert aber Benfica Lissabon kassiert trotz zwei Toren von Haris Seferovic die zweite Niederlage in der portugiesischen Meisterschaft. 08.11.2020, 23.10 Uhr

Haris Seferovic ist in dieser Saison treffsicher KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO

(sda)

Benfica unterlag in der 7. Runde daheim Braga mit 2:3. Seferovic, der nach der Pause ins Spiel gekommen war, erzielte in der 68. und 87. Minute seine Saisontore 5 und 6. Braga ging bis in die 64. Minute mit 3:0 in Führung.