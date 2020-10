Serge Gnabry positiv auf das Coronavirus getestet Der deutsche Internationale Serge Gnabry von Bayern München ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. 20.10.2020, 20.23 Uhr

Serge Gnabry muss wegen Corona aussetzen KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER

(sda/dpa)

Dem 25-Jährigen «geht es gut», hiess es in einer Mitteilung seines Klubs. Der Offensivspieler befinde sich in Quarantäne und wird damit vorerst ausfallen. Am Mittwoch startet Bayern München mit dem Heimspiel gegen Atlético Madrid in die neue Saison der Champions League.