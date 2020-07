Sergio Perez Schnellster im ersten Training Sergio Perez ist zum Auftakt des zweiten Rennwochenendes in Spielberg der Schnellste. Der Mexikaner faährt im ersten Training für den Grand Prix der Steiermark vor Max Verstappen Bestzeit. 10.07.2020, 12.39 Uhr

Sergio Perez fuhr im ersten Training für den Grand Prix der Steiermark Bestzeit KEYSTONE/EPA/DIEGO AZUBEL

(sda)

Perez im Racing Point war auf seiner besten Runde 96 Tausendstel schneller als Verstappen im Red Bull. Auf den nächsten Plätzen folgen Valtteri Bottas, am vergangenen Sonntag Gewinner des gleichenorts ausgetragenen Grossen Preises von Österreich, und Weltmeister Lewis Hamilton in den Mercedes. Im Gegensatz zu Perez und Verstappen verzichteten der Finne und der Brite auf den Einsatz der Reifen der weichsten Mischung, die die besten Rundenzeiten erlauben.

Im Team Alfa Romeo kam während den ersten anderthalb Stunden Robert Kubica anstelle des Italieners Antonio Giovinazzi zum Einsatz. Der Pole, der in der vergangenen Saison als Stammkraft in der Equipe von Williams in die Formel 1 zurückgekehrt war, nimmt beim Zürcher Rennstall die Rolle des Ersatz- und Testfahrers ein. Kubica verlor auf Kimi Räikkönen gut drei Zehntelsekunden. Auch Kubica und Räikkönen, der Platz 15 einnahm, rückten nicht mit den weichsten Reifen aus.