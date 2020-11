Servette drei bis vier Wochen ohne Richard Genève-Servette muss drei bis vier Wochen ohne den Schweizer Internationalen Tanner Richard auskommen. 24.11.2020, 11.22 Uhr

Vorerst nicht mehr auf dem Eis zu sehen: Servettes Tanner Richard KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda)

Der 27-jährige Stürmer verletzte sich am Samstag bei der Niederlage im National-League-Spiel in Ambri am Oberkörper.