Servette künftig ohne Park Jung-Bin Der 26-jährige südkoreanische Offensivspieler Park Jung-Bin verlässt nach eignen Angaben Servette, den Vierten der Super League. 06.06.2020, 15.19 Uhr

Park Jung-Bin beim Freudensprung nach einem seiner drei Tore im Letzigrund gegen den FC Zürich KEYSTONE/WALTER BIERI

(sda)

Park begründete seinen Entscheid auf Instagram damit, dass er sich mit der Klubleitung nicht über eine Verlängerung des am 30. Juni auslaufenden Vertrags habe einigen können.

Park war im November nach Genf gekommen. Davor hatte er für Viborg in der dänischen Superliga gespielt. Viel Aufmerksamkeit bekam er am 8. Dezember, als ihm bei Servettes 5:0-Sieg in Zürich gegen den FCZ drei Tore gelangen. Beim 2:0 im Heimspiel gegen Thun war er ein weiteres Mal erfolgreich.