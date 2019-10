Shiffrin nach erstem Lauf in Sölden in Führung

Mikaela Shiffrin liegt nach dem ersten Riesenslalom-Lauf in Sölden in Führung. Überraschend Zweite ist die Neuseeländerin Alice Robinson. Die Schweizerinnen verlieren zwei Sekunden und mehr.

Mikaela Shiffrin unterwegs im ersten Lauf in Sölden (Bild: KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI)

(sda)

Mikaela Shiffrin hat gleich zu Saisonbeginn wieder gezeigt, dass sie auch heuer wieder die zu schlagende Fahrerin ist. Die Amerikanerin, im vergangenen Winter mit 17 Siegen in einer eigenen Liga fahrend, liegt beim traditionellen Gletscher-Auftakt in Sölden nach dem ersten Riesenslalom-Lauf bereits in Führung. Shiffrins Vorsprung auf die erst 17-jährige Alice Robinson beträgt 14 Hundertstel. Die Junioren-Weltmeisterin aus Neuseeland stand Mitte März beim Weltcup-Finale in Andorra als Zweite im Riesenslalom bereits einmal auf dem Podest.

Hinter diesem Duo entstand in Sölden bereits eine grössere Lücke. Die Italienerin Federica Brignone liegt als Dritte 0,86 Sekunden zurück. Vierte ist die Slowenin Meta Hrovat. Vorjahressiegerin Tessa Worley verlor als Sechste schon 1,24 Sekunden. Weltmeisterin Petra Vlhova (7.) gar fast eineinhalb Sekunden.

Von den Schweizerinnen kam keine näher als auf zwei Sekunden an Shiffrin heran. Als Beste von Swiss-Ski liegt Wendy Holdener (2,07 zurück) im 14. Rang. Unmittelbar dahinter folgen Lara Gut-Behrami und Michelle Gisin. Auch Andrea Ellenberger (20.) dürfte mit 2,35 Sekunden Rückstand die Qualifikation für den Finaldurchgang schaffen.