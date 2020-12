Formel 1 Siegpremiere für Sergio Perez bei Boxenstopp-Debakel von Mercedes Sergio Perez feiert im GP von Sakhir seinen 1. Sieg in der Formel 1. Der Mexikaner gewinnt im Racing Point vor dem Franzosen Esteban Ocon im Renault und seinem kanadischen Teamkollegen Lance Stroll. 06.12.2020, 20.00 Uhr

Siegpremiere im 190. Rennen in der Formel 1: Sergio Perez gewinnt im Racing Point den Grand Prix von Sakhir KEYSTONE/EPA/Giuseppe Cacace / Pool

(sda)

Eine Woche nach dem schockierenden Feuer-Unfall von Romain Grosjean verlief auch das zweite Rennen in der Wüste von Bahrain spektakulär. George Russell, der den am Coronavirus erkrankten Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes ersetzte, steuerte einem sicher geglaubten Sieg entgegen, ehe seine Boxencrew die falschen Reifen an seinem Auto montierten.

Bei seiner Aufholjagd wurde der 22-jährige Brite auch noch von einem platten Reifen gebremst, der einen vierten Halt in den Boxen nötig machte. Letztlich beendete Russell das Rennen hinter Valtteri Bottas im zweiten Mercedes als Neunter. Auch der letzte Boxenstopp des aus der Pole-Position gestarteten Finne lief schief.

Perez' Siegpremiere im 190. Rennen

Anstatt das sich Mercedes über einen weiteren Doppelsieg freuen konnte, lachte am Ende Racing Point über die Siegpremiere. Sergio Perez, der nach einem Dreher in der ersten Runde bis auf Platz 18 zurückgefallen war, stand in seinem 190. Rennen in der Formel 1 zum ersten Mal ganz zuoberst aufs Podest. Er ist erst der zweite mexikanische GP-Sieger nach Pedro Rodriguez 1967 in Südafrika und der 110. in der Geschichte der Königsklasse.

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen, belegten im Nachtrennen die Plätze 13 und 14 und blieben ein weiteres Mal ohne WM-Punkte.