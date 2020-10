Silber für Linda Indergand im Eliminator Linda Indergand lanciert ihre Heim-EM im Tessin mit einer Silbermedaille. Die Urnerin wird Zweite im Eliminator hinter der Italienerin Gaia Tormena. 16.10.2020, 19.54 Uhr

Linda Indergand belohnt sich im Tessin für den wohl letzten Abstecher ins Eliminator-Metier mit EM-Silber KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda)

Ingergand entschied sich am Tag vor dem eigentlichen Highlight, dem Cross-Country-Rennen am Samstag, kurzfristig für eine Teilnahme im nicht-olympischen Eliminator. In der Disziplin, die dem Vernehmen nach zugunsten einer Aufwertung der Short Tracks aus dem Programm verschwinden wird, blickt die 27-Jährige auf durchschlagenden Erfolg: 2015 und 2016 war sie Weltmeisterin, 2014 Zweite und 2013 Dritte. «Das i-Tüpfelchen fehlt zwar, aber es war eine gute Vorbelastung für den Samstag», erklärte Indergand.

Indergand war trotz Heimspiel die einzige Schweizerin am Start des Sprint-Formats. Bei den Männern schaffte es ihr Pendant Patrick Lüthi ebenfalls in den Final. Als Vierter hatte der Neuenburger dort das Nachsehen. Gold ging an den Franzosen Titouan Perrin-Garnier.